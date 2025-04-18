Ермак увеличил прогноз турпотока в Калининградскую область в 2025 году

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак вдвое увеличил прогноз турпотока в Калининградскую область в 2025 году. Об этом чиновник заявил на ежегодном Балтийском культурном форуме в Светлогорске. Его слова приводит ТАСС.

Министр рассказал, что уже по состоянию на апрель в отелях области сложно занять места на группу туристов, в наличии есть только индивидуальные брони. На летние месяцы бронирование гостиничных комплексов уже достигает 85 %. Спрос на отели, по мнению Ермака, вырастет после 9 мая, когда «люди будут понимать, как у них дети уходят на каникулы, когда ученики 9 или 11 классов сдадут экзамены, закончат решать вопросы с поступлением в вузы».

«В конце года <...> мы оценивали рост примерно на уровне 8 % по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15 %. Мы это видим и по данным аэропорта, и по данным железной дороги, ну и по броням в отелях», — заявил информагентству Ермак.

Министр продолжил, что Калининград не является прямым конкурентом Анапе за туриста. Климатически побережье Чёрного моря привлекательнее для курортного отдыха, в то время как Калининград ориентируется в основном на экскурсионный и культурно-познавательный туризм, а море здесь является «бонусом». Рост турпотока связан не только с экологической обстановкой на побережье Краснодарского края. При этом, как передаёт ТАСС, некоторые туристы могут склониться в сторону Балтики на фоне ЧП в Чёрном море.

В январе Андрей Ермак отмечал, что в 2024 году область приняла 2,23 млн туристов. Тогда министр заявлял, что в связи с перспективами увеличения турпотока для региона важны расширения полетных программ авиакомпаний, которые работают с аэропортом «Храброво».

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