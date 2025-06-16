Минкульт: судьба креативного кластера на ул. Суворова пока не определена

Пока не определена судьба бывшего военного городка № 32 на ул. Суворова в Калининграде, который ранее передавался правительственному фонду «Креспектива» под создание креативного кластера. Как говорится в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» пресс-службы правительства со ссылкой на министерство по культуре и туризму Калининградской области, решение о целях дальнейшего использования имущества будет приниматься после передачи его Корпорации развития области.
«В 2023 году объекты, входящие в кластер, после проведения Фондом ремонта возвращены Агентству по имуществу», — говорится в ответе на запрос. В соответствии с законом «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023-2025 годы» здания включены в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Калининградской области, подлежащего внесению в уставный капитал АО «Корпорация развития Калининградской области» в 2023-2025 годах. «После внесения указанного выше имущества в уставный капитал акционерного общества „Корпорация развития Калининградской области“ будет принято решение о целях его дальнейшего использования», — сообщили в министерстве.
В ответе на запрос также говорится, что в 2021 и 2022 годах «Креспектива» получила из бюджета региона 88,2 млн руб. и 72,3 млн руб. соответственно на обеспечение деятельности для реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства, в том числе и по направлению расходования субсидии «аренда, содержание и ремонт имущества»«.
Напомним, что бывший военный городок был передан областному фонду «Креспектива» в безвозмездное пользование в декабре 2020 года под создание креативного кластера. В 2022 году фонд планировал потратить 165,7 млн рублей на ремонт четырех зданий довоенной постройки общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Чиновники заявляли, что на месте бывшего военного городка появится «прекрасная прогулочная зона, с творческими мастерскими, общепитом, кинозалом и выставочными пространствами». В феврале 2023 года в фонде «Креспектива» сообщали, что его готовность оценивается в 25%. Сроки запуска проекта в организации тогда не уточнили.В апреле 2024 года правительство решило передать бывший военный городок на улице Суворова Корпорации развития региона. Глава областного агентства по имуществу Наталья Кузнецова пояснила тогда, что решение принято в целях создания в регионе единой концепции развития творческих креативных индустрий, которым корпорация будет заниматься совместно с фондом «Креспектива». «Создание единого кластера производств креативных индустрий от производства кинофильмов, компьютерных и онлайн-игр до пошива авторской одежды и производства сувениров позволит создать новые рабочие места, обеспечит поддержку малого бизнеса и самозанятых граждан», — утверждала Наталья Кузнецова.