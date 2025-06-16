Минкульт: судьба креативного кластера на ул. Суворова пока не определена

Минкульт: судьба креативного кластера на ул. Суворова пока не определена
Фото: krespektiva.ru
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Пока не определена судьба бывшего военного городка № 32 на ул. Суворова в Калининграде, который ранее передавался правительственному фонду «Креспектива» под создание креативного кластера. Как говорится в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» пресс-службы правительства со ссылкой на министерство по культуре и туризму Калининградской области, решение о целях дальнейшего использования имущества будет приниматься после передачи его Корпорации развития области.

«В 2023 году объекты, входящие в кластер, после проведения Фондом ремонта возвращены Агентству по имуществу», — говорится в ответе на запрос. В соответствии с законом «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023-2025 годы» здания включены в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Калининградской области, подлежащего внесению в уставный капитал АО «Корпорация развития Калининградской области» в 2023-2025 годах. «После внесения указанного выше имущества в уставный капитал акционерного общества „Корпорация развития Калининградской области“ будет принято решение о целях его дальнейшего использования», — сообщили в министерстве.

В ответе на запрос также говорится, что в 2021 и 2022 годах «Креспектива» получила из бюджета региона 88,2 млн руб. и 72,3 млн руб. соответственно на обеспечение деятельности для реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства, в том числе и по направлению расходования субсидии «аренда, содержание и ремонт имущества»«.

Напомним, что бывший военный городок был передан областному фонду «Креспектива» в безвозмездное пользование в декабре 2020 года под создание креативного кластера. В 2022 году фонд планировал потратить 165,7 млн рублей на ремонт четырех зданий довоенной постройки общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Чиновники заявляли, что на месте бывшего военного городка появится «прекрасная прогулочная зона, с творческими мастерскими, общепитом, кинозалом и выставочными пространствами». В феврале 2023 года в фонде «Креспектива» сообщали, что его готовность оценивается в 25%. Сроки запуска проекта в организации тогда не уточнили.

В апреле 2024 года правительство решило передать бывший военный городок на улице Суворова Корпорации развития региона. Глава областного агентства по имуществу Наталья Кузнецова пояснила тогда, что решение принято в целях создания в регионе единой концепции развития творческих креативных индустрий, которым корпорация будет заниматься совместно с фондом «Креспектива». «Создание единого кластера производств креативных индустрий от производства кинофильмов, компьютерных и онлайн-игр до пошива авторской одежды и производства сувениров позволит создать новые рабочие места, обеспечит поддержку малого бизнеса и самозанятых граждан», — утверждала Наталья Кузнецова.

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