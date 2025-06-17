Госдума упростила проверки иностранных товаров при вывозе из калининградской ОЭЗ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий выборочную проверку иностранных товаров, вывозимых из особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «ТАСС».

Закон разработан для повышения эффективности механизма таможенного администрирования при совершении таможенных операций, связанных с подтверждением статуса товаров ЕАЭС, вывозимых с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза. Отмечается, что в этой связи предусматривается применение принципа выборочности объектов проверки соответствия фактически вывозимых с территории ОЭЗ в Калининградской области воздушным транспортом или по морю товаров сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС, с применением таможенными органами системы управления рисками.

Принцип выборочности будет применяться также при осуществлении проверки соответствия фактически пересылаемых в почтовых отправлениях товаров. Как отметил ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, с начала СВО и с закрытием транспортных коридоров в европейском направлении поток товаров через Калининградскую область вырос на 15-20%, что обострило вопросы логистики. Закон, вводящий принцип выборочности контроля для товаров, вывозимых из Калининградской области на остальную территорию России, — это шаг к оптимизации логистики без снижения качества таможенного администрирования.

Кроме этого, до 30 июня 2028 года продлевается срок проведения на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами.

Напомним, в конце февраля сенатор Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что В Государственную Думу РФ внесли проект поправок в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Позже в Калининградской торгово-промышленной палате сообщили, что для калининградского бизнеса поправки оказались неожиданностью. Как пояснял президента Калининградской ТПП Феликс Лапин, «то, что изначально предлагалось и вносилось на обсуждение с сенатором, и то, что внесено, — суть абсолютно разные вещи». В частности, предполагалось, что будут четко определены критерии для проведения проверок соответствия документам фактически вывозимого груза, но во внесенном проекте тема критериев исчезла, уточнили в палате.

В начале июня стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект о сохранении ставки налога на прибыль для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.