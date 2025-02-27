Калининградский бизнес удивили внесенные в Госдуму поправки в Закон об ОЭЗ

Калининградский бизнес удивили внесенные в Госдуму поправки в Закон об ОЭЗ
Фото с сайта Калининградской ТПП
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Внесенные в Госдуму поправки к Закону об ОЭЗ оказались неожиданностью для калининградского бизнеса. Об этом сообщили в Калининградской торгово-промышленной палате.

«Несколько неожиданно для регионального бизнеса поправки (а их впервые рассмотрели на совещании в правительстве региона 24 февраля) уже 25 февраля были внесены в Государственную Думу, хотя предполагалось доработать их содержание с учетом мнения бизнес-сообщества», — отмечается в сообщении.

По мнению президента КТПП Феликса Лапина, «то, что изначально предлагалось и вносилось на обсуждение с сенатором, и то, что внесено сегодня, — суть абсолютно разные вещи». В частности, предполагалось, что будут четко определены критерии для проведения проверок соответствия документам фактически вывозимого груза, но во внесенном проекте тема критериев исчезла, уточнили в палате.

Напомним, накануне сенатор Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что В Государственную Думу РФ внесли проект поправок в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». 

В октябре 2024 года калининградские представители бизнеса предложили властям пересмотреть закон «Об особой экономической зоне в Калининградской области», поскольку, по их словам, нынешняя редакция документа не позволяет развивать промышленность. О намерении изменить действующий федеральный закон губернатор Алексей Беспрозванных заявил в ходе послания 24 декабря. Шендерюк-Жидков ранее пояснял, что после внесения закона в Госдуму и принятия его в первом чтении «есть время до второго чтения, где мы можем внести все необходимые изменения». «Условно говоря, до апреля, до мая у бизнеса и у правительства будет время, чтобы внести новые изменения. И это предложение для всего сообщества, в том числе предпринимательского, чтобы они свои предложения вносили», — отметил сенатор.

По мнению главы регионального Союза промышленников и предпринимателей Андрея Романова, поправки необходимы «для того, чтобы все те реалии, которые есть в последние годы вокруг Калининградской области, были учтены, чтобы экономика Калининградской области могла идти дальше и развиваться».

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