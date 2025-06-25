Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из калининградской ОЭЗ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает вывоз товаров, произведённых на территории особой экономической зоны в Калининградской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.

Закон предусматривает переход к выборочному таможенному досмотру товаров, которые вывозят из Калининградской области в другие регионы России. Инициатива также снижает административную нагрузку на калининградских производителей, которая связана с проведением этих проверок. Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон вступает в силу со дня опубликования. Принятая мера продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, которые отправляются экспресс-сдоставкой из Калининградской области на остальную часть России. Ранее этот эксперимент должен был закончиться 30 июня 2025-го.

Напомним, в конце февраля сенатор Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что В Государственную Думу РФ внесли проект поправок в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Позже в Калининградской торгово-промышленной палате сообщили, что для калининградского бизнеса поправки оказались неожиданностью. Как пояснял президента Калининградской ТПП Феликс Лапин, «то, что изначально предлагалось и вносилось на обсуждение с сенатором, и то, что внесено, — суть абсолютно разные вещи». В частности, предполагалось, что будут четко определены критерии для проведения проверок соответствия документам фактически вывозимого груза, но во внесенном проекте тема критериев исчезла, уточнили в палате.

В начале июня стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект о сохранении ставки налога на прибыль для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.

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