В Правительстве РФ разъяснили, откуда взялся миллиард на авиасубсидии

В миллиард рублей, заявленный ранее как выделенный на льготные авиаперевозки для жителей Калининградской области, была включена сумма, которая выделялась властями на программу субсидирования региональных авиаперевозок. Об этом говорится в ответе пресс-службы Правительства РФ на официальный запрос «Нового Калининграда».

«В 2025 году на реализацию двух программ субсидирования авиаперевозок по калининградским направлениям выделено порядка миллиарда рублей, в том числе по поручению Президента Российской Федерации для жителей Калининградской области», — сообщили в пресс-службе федерального кабинета министров.

В частности, 692,3 млн рублей выделено на субсидирование авиабилетов для пассажиров льготных категорий, проживающих (имеющих регистрацию) в Калининградской области, а также обучающихся в Калининградской области студентов, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи до 23 лет.

«301,4 млн рублей выделено в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Приобретать льготные билеты по этой программе могут пассажиры всех категорий (все граждане РФ) без привязки к необходимости иметь регистрацию (прописку) в Калининградской области», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, ранее в телеграм-канале Правительства России появилось сообщение, что «по поручению Президента выделено более 1 млрд рублей на льготные авиабилеты для более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде». «Субсидируются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск и Мурманск, а также 15 маршрутов, которые проходят мимо Москвы», — отмечалось в сообщении.