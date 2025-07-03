В Правительстве РФ разъяснили, откуда взялся миллиард на авиасубсидии

Все новости по теме: Авиаперевозки

В миллиард рублей, заявленный ранее как выделенный на льготные авиаперевозки для жителей Калининградской области, была включена сумма, которая выделялась властями на программу субсидирования региональных авиаперевозок. Об этом говорится в ответе пресс-службы Правительства РФ на официальный запрос «Нового Калининграда».

«В 2025 году на реализацию двух программ субсидирования авиаперевозок по калининградским направлениям выделено порядка миллиарда рублей, в том числе по поручению Президента Российской Федерации для жителей Калининградской области», — сообщили в пресс-службе федерального кабинета министров.

В частности, 692,3 млн рублей выделено на субсидирование авиабилетов для пассажиров льготных категорий, проживающих (имеющих регистрацию) в Калининградской области, а также обучающихся в Калининградской области студентов, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи до 23 лет.

«301,4 млн рублей выделено в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Приобретать льготные билеты по этой программе могут пассажиры всех категорий (все граждане РФ) без привязки к необходимости иметь регистрацию (прописку) в Калининградской области», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, ранее в телеграм-канале Правительства России появилось сообщение, что «по поручению Президента выделено более 1 млрд рублей на льготные авиабилеты для более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде». «Субсидируются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск и Мурманск, а также 15 маршрутов, которые проходят мимо Москвы», — отмечалось в сообщении.

В Росавиации назвали сумму в 692,3 млн рублей. Правительство области заявило о 770 млн руб., выделенных на авиасубсидии для калининградцев.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter