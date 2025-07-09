Мининфраструктуры объяснило разницу в суммах авиасубсидий

В сумму 770 млн рублей, заявленную правительством Калининградской области как выделенную на субсидированные билеты для жителей региона, вошли как средства, выделенные в этом году, так и направленные на компенсацию затрат авиакомпаний. Об этом сообщило региональное министерство инфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».



«Росавиация указала сумму, которую фактически направляют на компенсацию затрат, которые были в этом году, — следует из ответа ведомства. — Наши специалисты отразили сумму, которую выделили в этом году и которую в том числе частично направили на компенсацию затрат авиакомпаний, понесенных в прошлом декабре».



Напомним, ранее в телеграм-канале Правительства России появилось сообщение, что «по поручению Президента выделено более 1 млрд рублей на льготные авиабилеты для более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде». «Субсидируются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск и Мурманск, а также 15 маршрутов, которые проходят мимо Москвы», — отмечалось в сообщении.

Позднее стало известно, что в миллиард рублей, заявленный ранее как выделенный на льготные авиаперевозки для жителей Калининградской области, была включена сумма, которая выделялась властями на программу субсидирования региональных авиаперевозок. 692,3 млн рублей выделено на субсидирование авиабилетов для пассажиров льготных категорий, проживающих (имеющих регистрацию) в Калининградской области, а также обучающихся в регионе студентов, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи до 23 лет.