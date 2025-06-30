Правительство: на субсидируемые перевозки в 2025 году выделено 770 млн руб.

На субсидированные авиабилеты на калининградском направлении в 2025 году выделено 770 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, в текущем году выделено порядка 770 млн руб., ведомство взаимодействует с федеральными органами власти относительно увеличения указанного объема по фактической потребности», — заявили власти.

При этом Александр Рольбинов ранее заявил, что в Калининграде ещё остались субсидированные билеты. Чиновник также отметил, что льготные перелёты осуществляют «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Смартавиа», и сегодня они, по его словам, «продолжают продавать билеты».

Напомним, в апреле «Новый Калининград» сообщал, что субсидированные билеты на «Аэрофлот» раскупили за четыре дня. При этом возле офисов авиакомпании наблюдались длинные очереди. Тогда губернатор Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. Стоит отметить, что в 2024 году региону выделили 1,1 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок. При этом, как добавлял Беспрозванных, у авиакомпаний «не всегда там есть авиабилеты на текущие даты».