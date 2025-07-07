Картофельные перемены: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» практически не изменилась в цене. В двух сетях она подешевела на 14 — 70 рублей, в одной — подорожала на 10 рублей. Произошло и предсказанное региональным минсельхозом снижение цены на картофель, правда, не такое значительное, как хотелось бы потребителям. Подробности — в нашем обзоре.
Прогноз минсельхоза Калининградской области относительно снижения цены на картофель в июле сбылся. Овощ подешевел во всех трёх продуктовых сетях, в которых проводится мониторинг цен «Нового Калининграда». Разница в цене составила от 23 до 30 рублей, однако, с учётом того, насколько подняли цены на картофель в конце весны — начале лета, стоимость овоща и после снижения осталась достаточно высокой — от 99,99 до 103,90 рублей за килограмм. Впрочем, и в июле 2024 года его можно было приобрести за 89,99 — 99,99 руб. Тогда овощ подорожал сразу на 40 — 50 рублей.
На 8 — 15 рублей в двух сетях из трёх подешевела капуста. В «Спаре» овощные компоненты борщевого набора — картофель, капуста, морковь и лук — теперь стоят одинаково — по 99,99 руб. за килограмм. В «Виктории» и «Пятёрочке» на 30 рублей дешевле, чем месяцем ранее, можно приобрести огурцы.
Подорожали в каждой из сетей по три — пять позиций из условного набора. В их числе морковь, макароны, сливочное и подсолнечное масло. Изменения цен в основном связаны с завершением акций. Итоговая стоимость корзины в магазинах максимально близка — от 3556 до 3580 рублей. Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,99 «Залесский фермер» (+2,5 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
115,90 «Нежинская» (цена не изм.)
|
112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99 (цена не изм.)
|
529 (цена не изм.)
|
529,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
139,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)
|
149,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции)
|
159,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции, цена не изм.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции»
|
279,90 «Любимый дом» (+60 руб.)
|
333,99 «Гастроном № 1» (цена из приложения)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
36,49 «Зернофф» (цена не изм.)
|
59,90 «Селяночка» (-5 руб.)
|
69,99 «Селяночка» (цена не изм.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
79,99 (-30 руб.)
|
79,90 (по акции, цена не изм.)
|
109,99 (цена из приложения)
|
Рис
|
69,99 (цена не изм.)
|
73,50 (+3,6 руб.)
|
83,49 (-36,39 руб.)
|
Гречка
|
42,99 (цена не изм.)
|
42,90 (цена не изм.)
|
43,19 (+0,2 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (по акции, +20 руб.)
|
69,90 «Макфа», (по акции; +10 руб.)
|
69,99 (по акции, цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+47 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна» (по акции, +30 руб.)
|
149,90 «Селяночка» (по акции)
|
154,99 «Олейна» (цена не изм.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
79,90 (цена не изм.)
|
79,49 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
99,99 (-30 руб.)
|
103,90 (-23 руб.)
|
99,99 (-30 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
99,99 (цена не изм.)
|
89,90 (по акции, цена не изм.)
|
98,99 (-12,91 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
99,99 (цена не изм.)
|
99,90 (-15,6 руб.)
|
94,99 (-8 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
99,99 (мытая) (по акции, −50 руб.)
|
115,50 (фасованная)
|
99,99 (+49,8 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
169,99 (+10 руб.)
|
189,90 (-30 руб.)
|
169,99 (-30 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
149,99 ( цена не изм.)
|
149,90 (по акции, −10 руб.)
|
149,99 (цена не изм.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (по акции, −50 руб.)
|
189,90 (-20 руб.)
|
199,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
129,99 (по акции, цена не изм.)
|
129,90 (цена не изм.)
|
129,99 (-30 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
179,99 «Гренни Смит»
|
199,90 «Гренни Смит»
|
159,99 «Голден» (+30 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
139,99 (-20 руб., по акции)
|
Общая стоимость корзины
|
3558,24
|
3556,30
|
3580,64
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4-7 июля 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Литовский Вал, 2 и Невского, 24-30.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
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