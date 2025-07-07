Картофельные перемены: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» практически не изменилась в цене. В двух сетях она подешевела на 14 — 70 рублей, в одной — подорожала на 10 рублей. Произошло и предсказанное региональным минсельхозом снижение цены на картофель, правда, не такое значительное, как хотелось бы потребителям. Подробности — в нашем обзоре.

Прогноз минсельхоза Калининградской области относительно снижения цены на картофель в июле сбылся. Овощ подешевел во всех трёх продуктовых сетях, в которых проводится мониторинг цен «Нового Калининграда». Разница в цене составила от 23 до 30 рублей, однако, с учётом того, насколько подняли цены на картофель в конце весны — начале лета, стоимость овоща и после снижения осталась достаточно высокой — от 99,99 до 103,90 рублей за килограмм. Впрочем, и в июле 2024 года его можно было приобрести за 89,99 — 99,99 руб. Тогда овощ подорожал сразу на 40 — 50 рублей.

На 8 — 15 рублей в двух сетях из трёх подешевела капуста. В «Спаре» овощные компоненты борщевого набора — картофель, капуста, морковь и лук — теперь стоят одинаково — по 99,99 руб. за килограмм. В «Виктории» и «Пятёрочке» на 30 рублей дешевле, чем месяцем ранее, можно приобрести огурцы.

Подорожали в каждой из сетей по три — пять позиций из условного набора. В их числе морковь, макароны, сливочное и подсолнечное масло. Изменения цен в основном связаны с завершением акций. Итоговая стоимость корзины в магазинах максимально близка — от 3556 до 3580 рублей. Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,99 «Залесский фермер» (+4 руб.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 85,99 «Залесский фермер» (+2,5 руб.)

Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

115,90 «Нежинская» (цена не изм.)



112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (цена не изм.)

529 (цена не изм.)

529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 139,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)



149,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции) 159,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (по акции, цена не изм.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» 279,90 «Любимый дом» (+60 руб.) 333,99 «Гастроном № 1» (цена из приложения)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 36,49 «Зернофф» (цена не изм.) 59,90 «Селяночка» (-5 руб.) 69,99 «Селяночка» (цена не изм.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 79,99 (-30 руб.)

79,90 (по акции, цена не изм.) 109,99 (цена из приложения) Рис 69,99 (цена не изм.) 73,50 (+3,6 руб.) 83,49 (-36,39 руб.) Гречка 42,99 (цена не изм.) 42,90 (цена не изм.) 43,19 (+0,2 руб.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (по акции, +20 руб.)

69,90 «Макфа», (по акции; +10 руб.) 69,99 (по акции, цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.) 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+47 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, +30 руб.) 149,90 «Селяночка» (по акции) 154,99 «Олейна» (цена не изм.) Сахар, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 79,90 (цена не изм.) 79,49 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 99,99 (-30 руб.) 103,90 (-23 руб.) 99,99 (-30 руб.) Лук репчатый, 1 кг 99,99 (цена не изм.) 89,90 (по акции, цена не изм.) 98,99 (-12,91 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 99,99 (цена не изм.) 99,90 (-15,6 руб.) 94,99 (-8 руб.) Морковь, 1 кг 99,99 (мытая) (по акции, −50 руб.) 115,50 (фасованная) 99,99 (+49,8 руб.) Огурцы, 1 кг 169,99 (+10 руб.) 189,90 (-30 руб.) 169,99 (-30 руб.) Помидоры, 1 кг 149,99 ( цена не изм.) 149,90 (по акции, −10 руб.) 149,99 (цена не изм.) Лимоны, 1 кг 199,99 (по акции, −50 руб.) 189,90 (-20 руб.) 199,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг 129,99 (по акции, цена не изм.) 129,90 (цена не изм.) 129,99 (-30 руб.) Яблоки, 1 кг 179,99 «Гренни Смит» 199,90 «Гренни Смит» 159,99 «Голден» (+30 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



139,99 (-20 руб., по акции) Общая стоимость корзины 3558,24 3556,30 3580,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4-7 июля 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Литовский Вал, 2 и Невского, 24-30.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.