Музей искусств: зарплаты в Третьяковке выше, чем в областных учреждениях

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Калининградский музей изобразительных искусств не зафиксировал значительный отток кадров в открывшийся в июне филиал Третьяковки в Калининграде. Но руководство областного учреждения не исключает риски, что отток может увеличиться из-за более высоких зарплат федеральных институций. Об этом говорится в ответе руководства Музея на официальный запрос «Нового Калининграда».

«Существенных кадровых изменений не произошло. В филиал Государственной Третьяковской галереи перешли специалисты преимущественно вспомогательного состава, это около 5% от общего числа ваших сотрудников. Но мы не исключаем риски, ведь зарплаты федеральных институций выше региональных, надеемся, что существующая разница будет минимизирована в ближайшей перспективе», — отмечается в ответе на запрос.

В учреждении также сообщили, что не наблюдают оттока посетителей на фоне открытия Третьяковки. 

Филиал Третьяковской галереи открылся в Калининграде на Острове 12 июня. В настоящее время на сайте калининградской Третьяковки размещено несколько вакансий. В частности, ведущим инженерам и специалистам предлагается зарплата 68 641 руб. после вычета налога, музейным смотрителям — 33 755 рублей после вычета налога, уборщику помещений — 31 419 после вычета налога.

Отметим, что другие свежие вакансии и резюме можно найти в разделе «Работа» на «Новом Калининграде».

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