Янтарный комбинат планирует открыть магазин-музей в китайском Шэньчжэне

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Калининградский янтарный комбинат планирует открыть магазин-музей в китайском Шэньчжэне, также в процессе — работа над открытием представительства в Бахрейне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В Шэньчжэне уже есть один магазин комбината, планируется открыть второй в новом формате — это будет не только магазин, но и музей, рассказывающий о калининградском янтаре», — сообщили в пресс-службе. Также предприятие намерено открыть представительство в Бахрейне, чтобы начать экспансию в страны Персидского залива, в которых также есть интерес к янтарю. «В данном случае речь идет о продаже готовой продукции комбината», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Напомним, по данным годового отчета предприятия за 2024 год предприятием было добыто 627 тонн янтаря-сырца, выручка от реализации янтаря составила 5,28 млрд рублей. В янтарные полуфабрикаты и готовые изделия было переработано 9 тонн янтаря-сырца, вес готовой продукции составил 2 тонны (176 тыс. готовых изделий), выручка от реализации готовой продукции составила 447 млн руб. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года — 1,3 млрд руб., в бюджеты всех уровней перечислено 1,97 млрд руб. (1,39 млрд руб. в федеральный, 527 млн в региональный, 46 млн руб. в муниципальный).

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