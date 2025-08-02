Калининградский янтарный комбинат планирует открыть магазин-музей в китайском Шэньчжэне, также в процессе — работа над открытием представительства в Бахрейне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



«В Шэньчжэне уже есть один магазин комбината, планируется открыть второй в новом формате — это будет не только магазин, но и музей, рассказывающий о калининградском янтаре», — сообщили в пресс-службе. Также предприятие намерено открыть представительство в Бахрейне, чтобы начать экспансию в страны Персидского залива, в которых также есть интерес к янтарю. «В данном случае речь идет о продаже готовой продукции комбината», — уточнили в пресс-службе предприятия.