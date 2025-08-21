Власти оценили программу модернизации трамваев и троллейбусов в 10 миллиардов

Реализация программы обновления трамвайной сети и расширения системы троллейбусов потребует примерно 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

В четверг губернатор Алексей Беспрозванных обсудил развитие городского электрического транспорта в Калининграде с сенаторами Шендерюком-Жидковым и Анатолием Артамоновым (бывший губернатор Калужской области, в настоящее время является председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам — прим. «Нового Калининграда»).

«Ранее Алексей Беспрозванных обратился к председателю Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой поддержать модернизацию трамвайного сообщения в регионе, — сообщили в пресс-службе. — Итоговое совещание показало необходимость обновления трамвайной сети и расширения системы троллейбусов. Реализация потребует примерно 10 миллиардов рублей. Региональные власти уже согласовали проект с Минтрансом и Министерством финансов РФ, предложив включить программу развития электротранспорта в госпрограмму социально-экономического развития региона».

В правительстве также отметили, что сенатор Анатолий Артамонов выразил личную поддержку проекту. «Он самостоятельно протестировал общественный транспорт — совершил поездку на трамвае № 3 в Калининграде. Анатолий Артамонов заверил Алексея Беспрозванных в том, что вопрос реконструкции трамвайной сети в Калининграде находится на приоритетном контроле Совета Федерации и лично Валентины Матвиенко. Совместно с правительством Калининградской области сенаторы будут добиваться получения необходимого финансирования для организации реконструкции калининградской трамвайной сети», — сообщили в пресс-службе.

1 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта. Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено подготовить соответствующие предложения к 1 ноября 2025 года.

Калининградские власти готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей, заявила 8 августа глава горадминистрации Елена Дятлова.

