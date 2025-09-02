ЦБ в дезинфляционном сценарии ожидает диапазона ключевой ставки в 10,5-11,5%

Все новости по теме: Банки и финансы

Центральный Банк России в случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ ожидает диапазона ставки в районе 10,5-11,5% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году. Это следует из «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов».

Кроме того, в документе отмечается, что в случае реализации проинфляционного сценария диапазон ставки ожидается в районе 14-16% в 2026 году, в 2027-м — 10,5-11,5%, а в 2028-м — 8,5-9,5%. В рисковом сценарии регулятор не исключает достижения диапазона ставки 16-18% в 2026 г. Прогноз на 2027 год составляет 18-22%, а на 2028 год — 10-11%.

Напомним, что в июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых, а в июле — до 18%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter