ЦБ в дезинфляционном сценарии ожидает диапазона ключевой ставки в 10,5-11,5%

Центральный Банк России в случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ ожидает диапазона ставки в районе 10,5-11,5% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году. Это следует из «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов».

Кроме того, в документе отмечается, что в случае реализации проинфляционного сценария диапазон ставки ожидается в районе 14-16% в 2026 году, в 2027-м — 10,5-11,5%, а в 2028-м — 8,5-9,5%. В рисковом сценарии регулятор не исключает достижения диапазона ставки 16-18% в 2026 г. Прогноз на 2027 год составляет 18-22%, а на 2028 год — 10-11%.

Напомним, что в июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых, а в июле — до 18%.