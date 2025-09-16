На АЗС «Лукойла» перестала действовать «Янтарная выгода» на бензин

С 16 сентября изменились условия акции «Янтарная выгода» на АЗС «Лукойла». Как следует из информации в приложении компании, специальное предложение на АЗС «только в Калининградской области» касается теперь только газа и дизельного топлива.

«С 16 сентября 2025 года изменены условия акции в части предоставления скидки на АИ-92, АИ-95, АИ-100», — отмечается в правилах акции. Теперь скидка на эти марки топлива не предоставляются (ранее для участников программы лояльности скидка составляла 1 руб. за литр). Продолжают действовать скидки на дизтопливо — 5 рублей за 1 литр, а также на газ — 4 рубля за 1 литр.

На горячей линии АЗС «Лукойл» оперативный комментарий предоставить не смогли.

Напомним, 7 июля в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что для жителей Калининградской области вводят спеццены на заправках «Лукойла». Специальная система лояльности для жителей региона на всех АЗС «Лукойла» Калининградской области начала действовать с 8 июля — акция «Янтарная выгода» давала скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); 2 руб. — на литр дизеля (суммарно можно было получить до 6,5 руб.); 4 руб. на газ. С 9 июля скидка на дизтопливо выросла до 5 рублей на 1 литр.

