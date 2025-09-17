Власти объяснили, почему перестала действовать акция на бензин на АЗС «Лукойла»

Акция для калининградцев «Янтарная выгода» на АЗС «Лукойла» перестала распространяться на бензин в связи с изменившейся «ценовой конъюнктурой». Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«Как пояснили в компании „Лукойл“, в связи с изменившейся ценовой конъюнктурой и необходимостью обеспечения экономической устойчивости работы АЗС ряд маркетинговых акций временно приостановлен», — сказала она.

Напомним, 7 июля в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что для жителей Калининградской области вводят спеццены на заправках «Лукойла». Специальная система лояльности для жителей региона на всех АЗС «Лукойла» Калининградской области начала действовать с 8 июля — акция «Янтарная выгода» давала скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности); 2 руб. — на литр дизеля (суммарно можно было получить до 6,5 руб.); 4 руб. на газ. С 9 июля скидка на дизтопливо выросла до 5 рублей на 1 литр.

16 сентября стало известно, что условия акции «Янтарная выгода» на АЗС «Лукойла» изменились. Специальное предложение на АЗС «только в Калининградской области» касается теперь только газа и дизельного топлива.

