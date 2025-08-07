До плюс пяти рублей за литр: как изменились цены на АЗС Калининграда за два месяца

На этой неделе, 15 сентября, «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухмесячной давности. Бензин за это время подорожал на всех заправках, причем рост составил до пяти рублей за литр. Цены на дизтопливо также выросли на всех АЗС, кроме заправок «Лукойла».



Самое существенное подорожание зафиксировано на АЗС «Народная заправка» и «Идель». На «Народной заправке» АИ-95 и АИ-92 за два месяца прибавил сразу на 5 руб., дизтопливо — на один рубль.. На «Идель» — на 3,40 руб., 3 руб. и 80 копеек соответственно.

На заправке «Р&Н» в день мониторинга, 15 сентября, АИ-92 в продаже не оказалось. На АЗС «Лукойла» мониторинг показал снижение цен на дизельное топливо. Это связано с тем, что по акции «Янтарная выгода» в июле была введена скидка для участников программы лояльности сразу на 5 рублей. При этом на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 акция дает скидку в 1 руб. (суммарно до 2,3 руб., с учетом всех скидок и уровня в программе лояльности).

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 68,00 (+5 руб.) 63,00 64,00 (+5 руб.) 59,00

68,00 (+1 руб.) 67,00 Р&Н Литовский вал, 9 Московский проспект, 81 67,99 (+1,30 руб.) 65,49 не было - 61,99 71,99 (+40 коп.) 71,59 «Идель» ул. Румянцева, 2А 67,40 (+3,40 руб.) 64 63,60 (+3 руб.) 60,60 70,90 (+80 коп.) 70,10 «Лукойл» Московский проспект, 6А 67,10/66,10* (+1,26 руб.) 65,85/64,84* 63,26/62,26* (+1,05 руб.) 62,21/61,21* 73,50/68,50* (-2,85 руб.) 73,35/71,35 «Балтнефть» Московский проспект, 180 66,39 (+2,20 руб.) 64,19 62,80 (+1,91 руб.) 60,89 71,49 (+80 коп.) 70,69 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 66,35 (+1,05 руб.) 65,30 63,25 (+1,55 руб.) 61,70 71,95 (+70 коп.) 71,25 «Teboil» Московский проспект, 242А 65,99 (+1,45 руб.) 64,54 62,69 (+1,35 руб.) 61,34 71,94 (+50 коп.) 71,44

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст: Оксана Майтакова, фото: автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»