Минэнерго: мы мониторим ситуацию и работаем над стабилизацией цен на топливо

Министерство энергетики ежедневно мониторит ситуацию на топливном рынке и ведет работу по стабилизации цен. По словам ведомства, необходимый запас нефтепродуктов для оперативного реагирования сформирован. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо», — сообщило министерство.



Ведомство добавило, что в ежедневном режиме осуществляет анализ ситуации в регионах и держит вопрос обеспечения топливом на контроле совместно с региональными властями. «Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в условиях действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок. «Министерство энергетики предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны всеми видами и марками топлива», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 16 сентября стало известно, что условия акции «Янтарная выгода» на АЗС «Лукойла» изменились. Специальное предложение на АЗС «только в Калининградской области» касается теперь только газа и дизельного топлива. Как объяснили в региональном правительстве, акция перестала распространяться на бензин в связи с изменившейся «ценовой конъюнктурой». Глава региона Алексей Беспрозванных заверил, что ситуация с обеспечением топливом «находится под контролем» и необходимого для области объёма всех видов топлива достаточно.