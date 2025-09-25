Проект комплекса на 18 тысяч голов коров в Гусевском округе прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства молочно-товарного комплекса на 18 тысяч голов дойных коров в Гусевском округе. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано вблизи посёлка Ольховатка. Экспертизу прошли первый, второй и третий этапы строительства. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Негосударственная экспертиза». Проектную документацию готовило ООО «АРХПД». Указанный застройщик — ООО «Атлантис-Молоко». Положительное заключение получено 24 сентября 2025 года.

О том, что в Гусевском округе на территории площадью в 260 га планируется построить молочный комплекс, стало известно в июне 2024 года. Соглашение об отраслевом проекте заключили на Петербургском международном экономическом форуме компания «Атлантис-Молоко», Россельхозбанк и правительство региона.

Проектом предусмотрено строительство современных доильных залов, коровников, телятников, кормового цеха с системой утилизации отходов. Ещё не менее 20 тыс. га земель сельхозназначения планируется использовать для формирования кормовой базы. При выходе комплекса на полную мощность планируют ежегодно производить до 219 тыс. тонн сырого молока в год.

Как заявил ранее гендиректор группы компаний «Атлантис» Дханаджаи Бхагат, всё сырое молоко, которое будет производиться на молочном комплексе, хотят поставлять на молокоперерабатывающий завод в Калининграде. Предполагалось, что производство молока начнётся в 2025 году.

Общий объём капитальных вложений составит 35 млрд рублей. Реализация проекта предполагает создание в регионе около 700 новых рабочих мест.

Группа компаний «Атлантис» ранее ввела в эксплуатацию на территории региона несколько пищевых производств: заводы по выпуску замороженных полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов, курицы и сыра, панировочных сухарей и смесей, а также мукомольное предприятие.

