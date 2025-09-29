Облвласти уточнили, когда начнется строительство молочного комплекса под Гусевом

Крупнейший в стране товарный молочный комплекс на 18 тысяч голов планируют начать строить в Калининградской области в 2026 году. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«В 2025 году в регионе приступили к созданию крупнейшего в стране товарного молочного комплекса на 18 тыс. голов единовременного содержания дойного стада производительностью 186 тыс. тонн сырого молока в год. Уже ведутся подготовительные земельные работы, заключаются контракты на поставку скота и оборудования. Приступить к строительству планируется в начале следующего года», — уточнили в правительстве региона.