Облвласти уточнили, когда начнется строительство молочного комплекса под Гусевом

Крупнейший в стране товарный молочный комплекс на 18 тысяч голов планируют начать строить в Калининградской области в 2026 году. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«В 2025 году в регионе приступили к созданию крупнейшего в стране товарного молочного комплекса на 18 тыс. голов единовременного содержания дойного стада производительностью 186 тыс. тонн сырого молока в год. Уже ведутся подготовительные земельные работы, заключаются контракты на поставку скота и оборудования. Приступить к строительству планируется в начале следующего года», — уточнили в правительстве региона.

Напомним, 25 сентября стало известно, что экспертиза одобрила проект строительства молочно-товарного комплекса в Гусевском округе, вблизи посёлка Ольховатка. Экспертизу прошли первый, второй и третий этапы строительства. Указанный застройщик — ООО «Атлантис-Молоко». 

О том, что в Гусевском округе на территории площадью в 260 га планируется построить молочный комплекс, стало известно в июне 2024 года. Проектом предусмотрено строительство современных доильных залов, коровников, телятников, кормового цеха с системой утилизации отходов. Ещё не менее 20 тыс. га земель сельхозназначения планируется использовать для формирования кормовой базы.

