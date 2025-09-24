Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на два процентных пункта — с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Внесенный пакет законопроектов включает в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Основные параметры предстоящей трехлетки и изменений в бюджет текущего года Минфин не приводит.

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

21 сентября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России в случае принятия такого решения приведет к росту инфляции и ключевой ставки, сообщает ТАСС. «Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации — это если налог на добавленную стоимость будет повышаться. <...> Это может привести к тому — он [НДС] же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — сказал Шохин.