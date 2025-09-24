Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

Все новости по теме: Банки и финансы

Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на два процентных пункта — с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Внесенный пакет законопроектов включает в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Основные параметры предстоящей трехлетки и изменений в бюджет текущего года Минфин не приводит.

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

21 сентября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России в случае принятия такого решения приведет к росту инфляции и ключевой ставки, сообщает ТАСС. «Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации — это если налог на добавленную стоимость будет повышаться. <...> Это может привести к тому — он [НДС] же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — сказал Шохин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter