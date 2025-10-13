Калининград оказался на 73-м месте из 100 в рейтинге городов по уровню зарплат

Калининград занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Средняя чистая зарплата в первом полугодии 2025 года составляла в Калининграде, по данным экспертов центра, 76,5 тыс. рублей в месяц. По сравнению с первым полугодием 2024 года она выросла на 17,2%. Соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,92.

Годом ранее Калининград занимал 75-е место со средней зарплатой 65,3 тыс. рублей. На неё можно было купить 2,89 фиксированного потребительского набора.

Первое место в рейтинге четвёртый год подряд занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,86 раза и составляет 167,6 тыс. рублей.

В конце списка расположился Нальчик со средней зарплатой 50,5 тыс. рублей. Соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,16.

Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

