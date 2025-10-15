Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении размера МРОТ

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении размера МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Проект был разработан правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» в 2026 году предполагается увеличение МРОТ на 20,7%. По словам главы комитета Ярослава Нилова, повышение МРОТ затронет более 4,5 млн россиян.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России к 2030 году планируется увеличить до 35 тыс. рублей. Такую задачу перед кабмином поставил Владимир Путин.