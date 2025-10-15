Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении размера МРОТ

Все новости по теме: Экономика

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении размера МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Проект был разработан правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» в 2026 году предполагается увеличение МРОТ на 20,7%. По словам главы комитета Ярослава Нилова, повышение МРОТ затронет более 4,5 млн россиян.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России к 2030 году планируется увеличить до 35 тыс. рублей. Такую задачу перед кабмином поставил Владимир Путин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter