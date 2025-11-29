Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 руб. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 руб. Увеличение МРОТ поспособствует обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России к 2030 году планируется увеличить до 35 тыс. рублей. Такую задачу перед кабмином поставил Владимир Путин.