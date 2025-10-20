Для контейнерных перевозок между Калининградом и Петербургом запускают новое судно

На линию Санкт-Петербург — Калининград планируют выпустить новое судно «Кристал Владивосток». Контейнерными перевозками займётся судоходная компания «Балт Галф Шиппинг». Её учредили генеральный директор логистической компании C—Shipping Алексей Гагаринов и его бизнес—партнёр Аркадий Панфилов, пишет «Деловой Петербург».

Первый рейс судна «Кристал Владивосток» запланирован на 12 ноября 2025 года. По мнению члена научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александра Тысячникова, новая судоходная компания будет ориентирована на доставку в Калининград грузов из Китая.

«Думаю, что две трети всех грузов новой компании — это китайские грузы, следующие в Калининград транзитом через Санкт—Петербург, в том числе для сборочных производств автомобилей, расположенных в Калининграде. Они, согласно требованиям по лоализации сборки китайского автопрома, должны собирать автомобили на заводе, а не поставлять уже готовую технику. Поставлять этот груз по железной дороге — дороже, а сегодня ещё и трудно осуществить. Задача, скорее всего, заключается в минимизации издержек и построении надёжного маршрута», — сказал Тысячников.

За 8 месяцев 2025 года объём контейнерных перевозок между Петербургом и Калининградом достиг, по данным «Портстата», 124 тыс. TEU. За аналогичный период прошлого года он составил около 120 тыс. TEU.

При этом отдельные компании показывают более внушительный рост. ТГ Fesco (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») перевезло за 9 месяцев 2025 года между Петербургом и Калининградом свыше 26,5 тыс. TEU, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель генерального директора по линейно—логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов подчеркнул, что компания уделяет особое внимание развитию логистики в направлении Калининградской области. «Фокус оказался абсолютно оправдан: мы видим устойчивый рост перевозок как в сторону Калининграда, так и в обратном направлении. В ближайшее время планируем ввести в эксплуатацию второй контейнеровоз на данном направлении», — заявил Маслов.

Компания «Пеленг» за этот же период перевезла 38 тыс. TEU, увеличив объём перевозок на 24%. В этом году «Пеленг» вывел на линию судно «Елена» для перевозки генеральных грузов. «Благодаря усилиям крупных перевозчиков на линию поставлено несколько современных контейнеровозов. За счёт этого произошло снижение себестоимости перевозок. Если сравнить стоимость фрахта в 2022 году, когда экстренно начали возить грузы морем с привлечением всех возможных судов разного типа, то ставки на сегодня снизились более чем на 25%. Сейчас основу каботажного рынка составляют полноценные контейнеровозы с соответствующей себестоимостью», — прокомментировала директор ООО «Пеленг» Елена Тверезовская.

В ходе прямой линии в июле 2025 года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что частные инвесторы готовы сами покупать суда, чтобы перевозить свою продукцию на калининградской морской линии.