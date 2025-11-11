На линию между Санкт-Петербургом и Калининградом поставили новый контейнеровоз (фото)

На линию между Санкт-Петербургом и Калининградом поставили новый контейнеровоз (фото)
Фото: пресс-служба FESCO
Все новости по теме: Морские перевозки

Транспортная группа FESCO добавила второй контейнеровоз на каботажную линию, соединяющую Санкт-Петербург и Калининградскую область. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Наряду с контейнеровозом «ФЕСКО Наварин» на маршруте будет работать однотипное судно «ФЕСКО Новик». Его контейнерная вместимость составляет 707 TEU. Кроме того, оно оснащено оборудованием для перевозки до 150 рефрижераторных контейнеров. Оба судна представляют собой специализированные ячеистые контейнеровозы, позволяющие производить обработку в порту в кратчайшие сроки, рассказала пресс-служба. В первый рейс из Санкт-Петербурга в порт Балтийск «ФЕСКО Новик» отправился 9 ноября.

Предполагается, что постановка второго судна увеличит суммарную контейнерную вместимость линии и повысит частоту отправок до двух раз в неделю. Время в пути между Санкт-Петербургом и Калининградом составляет два дня.

Напомним, что в конце октября стало известно, что на линию Санкт-Петербург — Калининград планируют выпустить новое судно «Кристал Владивосток». Контейнерными перевозками займётся судоходная компания «Балт Галф Шиппинг». Первый рейс запланирован на 12 ноября.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter