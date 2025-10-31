СМИ: литовский перевозчик готовится остановить транзит нефти в Калининград

Государственная группа «Литовские железные дороги» (ЛЖД), занимавшаяся транспортировкой продукции «Лукойла» в Калининград, объявила о прекращении перевозок в связи с новыми санкциями США и Великобритании. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Компания заявила, что будет следовать рекомендациям иностранных партнеров, тем самым пытаясь снизить бизнес-риски. «После окончания переходного периода, выделенного для завершения договоров, ЛЖД не будет осуществлять перевозки, в которых так или иначе в транспортной цепочке будут участвовать находящиеся под санкциями США и Великобритании „Лукойл“ или „Роснефть“ и связанные с ними компании», — сообщил перевозчик.

В 2024 году ЛЖД перевезли в Калининградскую область 371 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 345 тыс. тонн — продукция «Лукойла». В 2025-м компания перевезла 194 тыс. тонн нефти «Лукойла».

«Важно, что ни одна из компаний группы ЛЖД не имеет прямых договорных отношений с „Лукойлом“ или „Роснефтью“. Продукция „Лукойла“ перевозится транзитом из России в Калининград экспедиторами, имена которых мы не можем раскрыть в силу договорных обязательств», — добавили в компании.

Ранее 34 дочерних структуры компаний «Роснефть» и «Лукойл» были включеныв новый пакет американских санкций, после чего «Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы. Министерство финансов США разрешило в течение месяца осуществлять некоторые финансовые операции с «Роснефтью» и «Лукойлом».

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Позже депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. В свою очередь, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию.



28 октября глава МИД республики Кястутис Будрис заявил, что Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис. В мининфраструктуры Калининградской области сообщили, что грузопоток в Калининградскую область по-прежнему направляется через Литву и частично через Латвию.

