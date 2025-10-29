Власти ожидают снижения объема строительных работ в регионе

В Калининградской области ожидается снижение объема выполненных строительных работ в текущем году до 5%, об этом во вторник сообщила вице-премьер — министр экономического развития региона Вероника Лесикова на заседании правительства Калининградской области.

«Большой удельный вес в ВРП занимают операции с недвижимостью. И при небольшом росте в обороте организаций и снижении объемов строительства темпы роста валовой добавленной стоимости в данном виде деятельности будут довольно низкими», — сообщила министр.

Напомним, Калининградстат зафиксировал снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». В январе-августе 2025 года объем работ составил 73,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах соответствует 80,9% к уровню аналогичного периода 2024 года. Существенное снижение было отмечено в августе — 44,7% к августу 2024 года.

Позже глава Калининградстата в интервью «Новому Калининграду» рассказала, что в августе 2024 года была довольно высокая база: год назад были «закрыты акты» крупных объектов строительства — дублера двухъярусного моста, культурного центра на Острове, кольцевых дорог Северного и Южного обходов. Сейчас, по её словам, тоже идут работы, но уже не такие глобальные.