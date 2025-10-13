Зарплаты, цены, туристы и демография: интервью с руководителем Калининградстата

Как формируется показатель средней зарплаты, кто отслеживает цены в магазинах и на рынках, кого считают туристами специалисты службы статистики и что сейчас происходит с демографическими показателями — об этом и много другом «Новый Калининград» поговорил с руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области Еленой Александровой.



— Елена Станиславовна, мы встречаемся накануне Всемирного дня статистики, который отмечается раз в пять лет 20 октября. Почему всего раз в пять лет — чтобы «не портить статистику»? Шучу, конечно, но вопрос интересный.

— Праздник учрежден ООН — это их решение было по периодичности празднования. Насчет «не портить статистику» отмечу, что российская статистика, исходя из логики [периодичности празднования], как раз общедоступна и достоверна — мы празднуем День российской статистики ежегодно 25 июня.

Кстати, пользуясь случаем, не могу не сказать, что до 13 октября проходит статистический диктант. Это уже ежегодная практика в системе Росстата, позволяет получить новые знания, навыки статистики. И вам, и читателям тоже рекомендую присоединиться к нашей акции.

Что касается Всемирного дня, то он напоминает всем нам о том, насколько важна статистика — не только на территории определенного государства, но и на территории всех стран. И методология созвучна для всех стран. Какую ни взять страну, методология, в принципе, везде одинаковая. Это сделано, чтобы показатели, которые разрабатываются в определенном территориальном сегменте, были сопоставимы. Когда не было нынешних ограничений, у нас было тесное взаимодействие с приграничными территориями — Республикой Польша, Литвой, Финляндией. И мы разрабатывали публикации, где сопоставляли жизнь и население данных территорией.

— Помнится, бывшие губернаторы лет 20-25 назад обещали, что сделают жизнь в Калининградской области лучше, чем в Польше и Литве. На момент прекращения контактов с соседями (так понимаю, это 2022 год), как складывалась ситуация — Калининградская область жила лучше, чем Польша и Литва, или хуже?

— В каких-то отраслях лучше. Допустим, по обеспеченности домами, газом, водопроводом у нас показатели были намного лучше, чем в Польской Республике. По размеру заработной платы номинально у них лучше. Приравнивали при расчётах всё к единой единице — к доллару. Зарплата на польской территории в злотых, у нас — в рублях. В долларах у них получали больше. Но что на эти доллары можно было купить, на что они могли потратить деньги, тоже вопрос.





— Возвращаясь к расхожей фразе про «не портить статистику». Есть мнение у некоторых наших читателей, что неважно, как что есть на самом деле. Важно — как посчитает статистика... Вы, наверное, довольно часто сталкиваетесь с этим стереотипом?

— Слушайте, ну не так часто. То есть когда я начинала работать в системе Росстата — тогда да, только ленивый не пинал, что мы неправильно что-то считаем. Но для меня «не портить статистику» — это несколько другое. Это значит осуществлять свою деятельность в положительной динамике. Для достижения поставленных целей необходимо четкое и достоверное понимание ситуации в конкретном моменте. Вот для этого в системе Росстата и разрабатывается множество показателей, полнота и достоверность которых является основной задачей системы. «Посчитать, как удобно» здесь нет никакой возможности. В системе Росстата есть методология, она утвержденная, она единая. Единый программный комплекс, сбор информации у респондентов. И на основе этой информации мы формируем сводные итоги.

— Но ведь бывает же, что не все предприятия и организации дают достоверные данные. Например, мы до сих пор сталкиваемся, что есть зарплата в конвертах...

— Росстатом разработаны формы статотчетности, они утверждены Правительством Российской Федерации. Для разных кругов предприятий: крупных, средних, малых, для микропредприятий — свои формы отчетности и сроки их предоставления.

За достоверность предоставленных сведений отвечает сам респондент, то есть мы не применяем никаких карательных мер и проверочных мероприятий. Но на самом деле мы сравниваем показатели с прошлыми периодами и можем усомниться в их правильности, тогда направляем запрос к респондентам с просьбой уточнить. Например, если единица измерения указана неверно, то вносятся коррективы в отчетность, повторно загружаются в модуль.

То, что зарплата в конвертах... У нас есть межведомственное взаимодействие. На базе правительства Калининградской области работает комиссия, которая смотрит, на каких предприятиях зарплата ниже среднеотраслевой, приглашает представителей на свои рабочие заседания и задает вопросы. Если это обосновано и директора фирм либо бухгалтеры аргументированно объясняют, что у них, допустим, «полставочники», какие-то были увольнения, поэтому сложилась такая зарплата, то все объяснимо. Думаю, что, может быть, где-то зарплата в конвертах еще и существует, но это уже носит не такой активный характер, как это было несколько лет назад. И если говорить о зарплатах в конвертах, то по факту показатель заработной платы должен быть занижен, да? Но, наоборот, наши жители говорят: «Где вы такую среднюю зарплату берете?»

— Да, мы встречаемся с отзывами людей, что информация о средней зарплате завышена, потому что среди их знакомых ни у кого таких зарплат нет...

— Есть определенные, конечно, группы, у кого зарплата ниже 70 тысяч рублей... Но как формируется показатель средней зарплаты? Берется зарплата генерального директора, главного бухгалтера, уборщицы и специалиста, который обеспечивает жизнедеятельность этой организации. И берется средний размер в сумме высшей и низшей точки. Получается средняя.

— Мы, кстати, делали, достаточно большое расследование на тему зарплат медиков. Было интересно, насколько они соответствуют указам президента и почему в платежках одна сумма, а в статистике и в отчетности, которую дает наш минздрав, другая. Выяснили, что, оказывается, у нас есть не просто средняя зарплата, а еще и средний доход. И рассчитываются средние показатели, а не информация о каждом медике.

— Служба статистики на базе президентских указов собирает форму по отраслям здравоохранения, образования, науки и культуры — круг определён и согласован с региональными министерствами. Здесь стопроцентный сбор, никаких сомнений нет в сведениях, которые респонденты предоставляют.

— Другой вопрос, что там действительно берется зарплата главврача, заместителя главврача и санитарки, в итоге получается средняя по больнице...

— Люди, которые говорят, что у них нет такой зарплаты, по всей видимости, имеют низкую квалификацию или работают в сферах, где уровень заработной платы невысокий. Другие могут удивляться, какая маленькая средняя зарплата в области, кто за нее работает и что можно на эти деньги купить...

— Вопрос о ситуации со статданными по демографии, которые больше не публикуются в докладах Росстата. Мы отдельно делали запрос в вашу службу. Нам ответили, что это было в связи с распоряжением Правительства...

— Да, Правительство Российской Федерации в соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» приняло решение приостановить предоставление и распространение данных по демографии Это ограничение, надеюсь, в скором времени будет отменено.

— А можно ли вообще сейчас сказать, что у нас с населением в области? Рождаемостью?

— Население у нас с начала года не уменьшилось, рождаемость не упала. Мы взаимодействуем по рождаемости с ЗАГСом Калининградской области, они нам предоставляют данные. Да, рождаемость растет, но конкретные показатели мы не публикуем, исходя из распоряжения Правительства Российской Федерации о временной приостановке их публикации.

— Профессор МГУ Наталья Зубаревич не так давно анализировала доклад о социально-экономическом положении области за первое полугодие и обратила внимание, что общепит почему-то не сильно растет, хотя туристы едут. Статистика обращает внимание на такие стыковки/нестыковки? Или ваша задача — собрать информацию, а анализируют ее потом экономисты-аналитики?

— У нас ежемесячное обсуждение доклада о социально-экономическом положении Калининградской области, и каждый показатель рассматривается буквально под микроскопом. Причина, почему он такой, достоверен ли он, полный круг ли мы собрали. Если есть какой-то скачок в показателе в плюс либо в минус. Есть ли объяснение, почему так случилось.

Да, я прочитала комментарий Натальи Зубаревич. Она аналитик, сравнивает показатели разных ведомств. Наша зона ответственности — сведения, которые нам предоставляет респондент. Есть форма отчетности, есть обследования, которые мы проводим. Точность и достоверность сведений, предоставляемых нам респондентом, — его зона ответственности. А анализ делают те органы, которые на это уполномочены — министерство экономического развития, промышленности и торговли, министерство строительства и ЖКХ, образования, здравоохранения. То есть мы в тесном взаимодействии с властью: мы предоставляем сведения, а они используют официальные и оперативные данные для своих расчетов, подтверждения своих прогнозов либо принятия каких-то дополнительных решений для достижения целей.

— Как вы оцениваете ситуацию в регионе? Индекс промышленного производства, судя по цифрам, растет, показатель лучше среднероссийского...

— Индексы начиная с 2022 года носили отрицательный резонанс, они у нас были ниже 100% довольно-таки продолжительное время. Но был организован ряд мер правительством Калининградской области, губернатором в том числе. Меры наконец-таки дали положительный результат.

За 8 месяцев индекс физического объема промышленного производства в области увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по РФ — на 0,8%. Положительная динамика у нас в производстве пищевых продуктов, текстильных изделий, обработке древесины, производстве химических веществ, готовых металлических изделий, компьютеров электронных и оптических изделий. В области сейчас в положительной динамике обеспечение электроэнергией и газом, в то время как в среднем по России показывает снижение. Водоснабжение и водоотведение тоже у нас положительный показатель, в Российской Федерации показывает снижение на 3,9%.

В добыче полезных ископаемых индекс пока не дотягивает до 100%, но предприятия объясняют это своей политикой. Это добыча нефти, янтаря. У предприятий есть свои определённые планы, графики, которые они реализуют в конкретный период времени. И они в рамках своих этих планов и работают.

— Мы обратили внимание на существенное падение объема строительства в августе. Всего 40% к аналогичному периоду 2024 года, то есть месяц к месяцу. И с января по август получается у нас, по-моему, восемьдесят восемь. Это сезонная ситуация?

— Это говорит о том, что в 2024 году в августе была довольно высокая база. Были закрыты акты крупных объектов строительства — дублера двухъярусного моста, культурного центра на Острове, кольцевых дорог Северного и Южного обходов. Сейчас тоже идут работы, но уже не такие глобальные, заключительные. Но эти акты еще пока не закрыты, поэтому показатель не такой значительный. Как только будут закрыты акты респондентами, у нас появится цифра, и показатель по году, надеюсь, не такой будет провальный. И в целом я бы рекомендовала брать во внимание именно годовые показатели, а не сравнивать месяц к месяцу. Давайте посмотрим по итогу.

— Что происходит с грузоперевозками?

— Автомобильные грузоперевозки снизились, и жители нашего региона это видят и понимают, тут все прозрачно. Востребованность на грузовые перевозки снижается, потому что это и дорогостоящий способ доставки грузов, и проблемы с таможнями, ограничениями по ввозу, много всяких факторов, которые на это влияют. Но сейчас активно используется водный транспорт, паромное сообщение — перевозки водным транспортом у нас занимают более 60% от общего объема. Ну и железнодорожный транспорт в том числе. По объему не скажу, так как это монополия.

— В структуре объема платных услуг населения продолжают преобладать жилищно-коммунальные 21%, транспортные 16%, бытовые 14%, медицинские 9,2% — и это 61% от общего объема платных услуг. Это что означает — на эти услуги тратится больше всего денег?

— Объем платных услуг — это не показатель уровня жизни населения. Это говорит о том, что за жилищно-коммунальные услуги платят все, а допустим, спортом занимается или в кино ходит только часть населения.

— Что означает показатель 9,2% на медуслуги, можно ли на его основе судить о снижении доступности государственной медицины — что жители области уходят в частный сектор?

— Доля медицинских услуг 9,2% в общем объёме платных услуг ниже, чем в предыдущие годы. В 2024 году она составляла 9,7%, а 2023 году — 10,3%.

Мы ведем наблюдение не только за государственным сектором системы здравоохранения Калининградской области. Нам представляют отчеты медицинские организации всех форм собственности.

Если говорить именно о государственной медицине и её доступности, то можно провести сравнение 2023 и 2024 года. В 2024 году в учреждениях минздрава работало 3 446 врачей, в 2023 — 3 295, среднего медперсонала в 2024 году — 6 234 человека, в 2023 году — 6 082. Правда, число медорганизаций минздрава сократилось с 48 до 47, но мощность амбулаторно-поликлинических организаций выросла с 19 245 до 19 936 посещений в смену. Поэтому можно сделать выводы о росте или снижении доступности государственной медицины. Цифр можно приводить ещё много.

К концу 2024 года медицинское обслуживание населения осуществлялось в 52 (2023 г. — 53) больничных организациях, 186 (2023 г. — 186) амбулаторно-поликлинических организациях (самостоятельных и входящих в состав организаций) и 238 (2023 г. — 239) фельдшерско-акушерских пунктах.

В лечебно-профилактических организациях области в 2024 году на амбулаторном приеме и на дому зарегистрировано 10 163 тыс. посещений врачей (включая посещения с целью профосмотра, а также посещения зубных врачей), по сравнению с 2023 годом число посещений увеличилось на 475,0 тыс.

В 2024 году в регионе показатель обеспеченности больничными койками круглосуточных стационаров на 10 000 человек населения на 1,5% выше, чем в 2023 году, и составляет 80,8 (2023 г. — 79,6). На конец 2024 года в медицинских организациях области работало 5299 врачей всех специальностей и 8347 среднего медицинского персонала.

Показатель обеспеченности врачами по сравнению с 2023 годом увеличился на 2,4% и на конец года составлял 51,3 человека на 10 000 населения, среднего медицинского персонала сократился на 1,1% и составлял 80,8 человека на 10 000 населения.

— Как вы фиксируете информацию о ценах на товары?

— У нас есть интервьюеры, они обследуют цены в трех городах области — Советск, Черняховск, Зеленоградск, плюс Калининград. Есть определенная группа товаров, которые мы наблюдаем в супермаркетах, маленьких магазинчиках, рынках и ярмарках. У интервьюеров есть программное обеспечение, они заносят цены на товары по категориям. Причем это одна группа товаров. То есть если он исследует молоко, то это молоко определенное. А не так, что сегодня он пластиковый пакетик молока посмотрел, а на следующей неделе молоко длительного хранения в тетрапаке, которое в два раза дороже. Это разные категории товара. Регулярно отслеживается каждая категория и цена на него за весь временной период.

— Какие есть у Калининградстата возможности оценить турпоток в область?

— Турпоток разрабатывается по ряду отчетностей, мы обследуем коллективные средства размещения — гостиницы, хостелы, санатории, отели, собираем информацию у туроператоров — количество путевок и поездок, которые они реализовали.

Турпоток рассчитывается по поездкам и по ночевкам, это методология Росстата, еще плюсом туда идет обследование бюджетов домашних хозяйств — мы у населения тоже спрашиваем, отдыхали ли они, где отдыхали. И плюсом есть еще сведения, предоставляемые органами внутренних дел по иностранцам, которые пересекают границу с целью туризма. Мы не учитываем только тех российских граждан и иностранцев, которые ездят по каким-то служебным целям. Остальные граждане считаются у нас туристами.

И могу сказать, что в этом году, по нашим расчетам, турпоток тоже идет в плюсе, как и по расчетам министерства по туризму.

— Используете ли вы возможности Big Data, как это делает наше министерство по туризму?

— Про большие данные давно идет уже диалог. Наверное, рано или поздно их включат в методологию, будущее нам покажет. Но пока есть вопросы. Например, они считают на основе данных банковских карт или мобильных операторов. Допустим, у меня два телефона, в каждом по две сим-карты — калининградская, московская корпоративная... Как меня будут учитывать? Нам главное же — не подогнать цифру под желаемый результат, а достоверно посчитать. То есть это должна быть выработанная методология, учитывающая все нюансы и все стандарты. Сегодня единственная достоверная официальная методология — это как раз в системе Росстата. На наших данных строятся все расчеты и базируются дальнейшие прогнозы.

— На самом деле удивляют данные, которые предоставляют наши приморские муниципалитеты. Глава администрации Пионерского Леонид Шибаев на днях сообщил, что пляж летом посетили 980 тысяч человек. Как они считали? Пассажиров электричек? Знаю, что в Зеленоградске число автомобилей считали на основе данных «Безопасного города», но есть же еще пассажиры автобусов, электричек тоже... И не все пассажиры — туристы.

— Знаете, когда я еще была ведущим специалистом, мы проводили как раз обследование для администрации Светлогорского городского округа. Мы на самом деле сидели на остановке с коллегами и считали, сколько людей приехало. Но это была не официальная статистическая информация, а специальное обследование, проводившееся в рамках заказа

— Есть уже данные, как изменился в этом году турпоток?

— Есть по итогам первого квартала — 2025 год к 2024 году — рост на 7−8%. За полугодие и по итогам сезона пока еще данных нет.

— Как сейчас идет обработка информации? В прежние времена, так понимаю, все это было на бумаге, компании заполняли формы отчетности в Excel, вам присылали...

— Если бы в Excel! Просто на бумаге! У нас были операторы ввода. Они из каждого отчета вводили эти цифры в программный комплекс. Про совсем древние методы с перфокартами я уже не буду рассказывать.

Сейчас у нас в основном вся отчетность предоставляется в электронном виде через спецоператоров либо идет онлайн-заполнение. За редким исключением — когда есть закрытый контур и нам приносят отчеты на дисках. А на перспективу у нас, согласно стратегии развития системы Росстата до 2030 года, утвержденной Правительством РФ, будет централизованное взаимодействия со всеми со всеми участниками сбора. Сейчас предприятия сдают формы с одинаковыми показателями в разные ведомства — нам, в правительство, министерства и так далее.

В перспективе это все будет в одном контуре, то есть респондент будет заходить в систему, будет выбирать по направлениям деятельности, какие формы ему заполнять, какие показатели предоставлять. Там разрабатываются и масса подсказок, дополнительно ресурсов, чтобы исключить человеческий фактор, когда цифра в отчете неправильно заполнена, и приходится перезванивать, уточнять, вносить изменения. Вообще это нацелено на снижение нагрузки на респондента, первоначально, конечно, на малый бизнес, потому что при небольшом количестве сотрудников заполнять огромные массивы данных, конечно, сложно.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»