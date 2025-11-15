Облвласти: крупный инвестор запускает новый сельхозпроект в Озерском районе

В Озерском районе запускают проект по производству говядины для калининградских потребителей. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Встретился с гендиректором „РБПИ Групп“ (крупнейший производитель свинины в регионе) Томасом Норгардом. Запускают в Озёрске проект по производству говядины для Калининградской области. Уже завезены первые 45 коров галловейской породы. Будут расширять стадо до 250 голов. <...>На производствах РБПИ в регионе уже занято 760 человек преимущественно из Гурьевского, Правдинского округов. Теперь к проектам присоединятся жители и Озёрского округа», — сообщил глава региона.

Как уточнил Беспрозванных, «за три года в сельхозпроекты Озёрского округа крупный инвестор вложил около 1 млрд рублей».