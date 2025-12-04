Структуре RBPI Group разрешили построить производственный цех под Гвардейском

Областные власти выдали разрешение на строительство производственного цеха в пос. Ельняки Гвардейского округа. Разрешение получило ООО «Управляющая компания РБПИ Групп» 7 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:02:340002:189, предназначенном под производственную деятельность. Его уточнённая площадь составляет 10 853 кв. м, а стоимость по кадастру — 2,5 млн руб. Разрешение будет действительно до 7 октября 2026 года.

ООО СЗ «Управляющая компания РБПИ Групп» зарегистрировано в пос. Костромино Правдинского округа. Генеральным директором выступает Томас Норгард, а учредителями — АО «Правдинское Свино Производство» и РБПИ (Тайланд) Компани Лимитед. Основной вид деятельности компании — деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

Как сообщает портал «Rugrad», основное производство находится на соседнем участке 39:02:340002:182 площадью 4,66 га. В его границах построен и работает завод по переработке биологических отходов мощностью свыше 13,5 тыс. тонн в год. Утильзавод для отходов животноводства используется предприятиями RBPI Group взамен старых областных скотомогильников.

Спустя неделю после выдачи разрешения на строительство в Ельняках 14 ноября губернатор Алексей Беспрозванных встретился с гендиректором группы компаний «РБПИ Групп» Томасом Норгардом. Холдинг планирует расширить в Озерском муниципалитете банк сельхозземель «Правдинского Свино Производства», а также реализовать новый проект по мясному скотоводству. В июле 2025 года «РБПИ Групп» ввезли в Калининградскую область 45 голов галловейской породы мясных коров. Под этот проект компания отвела 120 га пастбищ.