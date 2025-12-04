Структуре RBPI Group разрешили построить производственный цех под Гвардейском

Структуре RBPI Group разрешили построить производственный цех под Гвардейском
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство производственного цеха в пос. Ельняки Гвардейского округа. Разрешение получило ООО «Управляющая компания РБПИ Групп» 7 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:02:340002:189, предназначенном под производственную деятельность. Его уточнённая площадь составляет 10 853 кв. м, а стоимость по кадастру — 2,5 млн руб. Разрешение будет действительно до 7 октября 2026 года.

ООО СЗ «Управляющая компания РБПИ Групп» зарегистрировано в пос. Костромино Правдинского округа. Генеральным директором выступает Томас Норгард, а учредителями — АО «Правдинское Свино Производство» и РБПИ (Тайланд) Компани Лимитед. Основной вид деятельности компании — деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

Как сообщает портал «Rugrad», основное производство находится на соседнем участке 39:02:340002:182 площадью 4,66 га. В его границах построен и работает завод по переработке биологических отходов мощностью свыше 13,5 тыс. тонн в год. Утильзавод для отходов животноводства используется предприятиями RBPI Group взамен старых областных скотомогильников.

Спустя неделю после выдачи разрешения на строительство в Ельняках 14 ноября губернатор Алексей Беспрозванных встретился с гендиректором группы компаний «РБПИ Групп» Томасом Норгардом. Холдинг планирует расширить в Озерском муниципалитете банк сельхозземель «Правдинского Свино Производства», а также реализовать новый проект по мясному скотоводству. В июле 2025 года «РБПИ Групп» ввезли в Калининградскую область 45 голов галловейской породы мясных коров. Под этот проект компания отвела 120 га пастбищ.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter