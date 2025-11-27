Лекарства и детская одежда возглавили рейтинг подорожавших товаров в октябре

В Калининградской области в октябре по сравнению с сентябрём отметили рост индекса потребительских цен по 184 наблюдаемым непродовольственным товарам в размере от 0,01% до 7,96%. Снижение цен в размере от 0,01% до 5,95% зафиксировали по 84 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

На первой строчке списка подорожавших непродовольственных товаров оказалась перекись водорода, цена которой выросла за месяц на 7,96% (31,47 руб. за 100 мл). На второй позиции находятся трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, ставшие дороже на 7,84% (1637,18 руб.). На третьем месте разместился гель троксерутин (+7,53%, 242,56 руб. за 40 грамм). На четвёртом месте оказались женские пальто из плащевых тканей (+7,27%, 6674,66 руб.). Замыкают пятёрку утеплённые комбинезоны для детей до одного года (+6,15%, 3911,52 руб.).

Наиболее значительное снижение средней цены отметили на фотоаппараты (-5,95%, 19 164,08 руб.). Хлоргексидин оказался на второй позиции (-4,26%, 28,36 руб. за 100 мл). На третьем месте разместились чайники (-3,96%, 1810,05 руб.). Электрические батарейки типа АА стали дешевле на 3,94% (79,87 руб. за штуку). На пятой позиции оказались медицинские безртутные термометры, которые снизились в цене за месяц на 3,91% (287,29 руб.).

Ранее сообщалось, что на верхней строчке среди подорожавших продовольственных товаров оказались свежие помидоры, прибавившие в цене 15% (255,95 руб. за кг). Свежие огурцы, которые стали дороже на 14,17%, разместились на втором месте (223,75 руб. за кг).

Telegram | MAX