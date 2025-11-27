В Калининградской области назвали самую подорожавшую услугу в октябре

В Калининградской области в октябре по сравнению с сентябрём отметили рост индекса потребительских цен по 25 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,28% до 22,98%. Снижение цен в размере от 0,07% до 21,25% зафиксировали по 27 видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте, среди подорожавших по сравнению с прошлым месяцем услуг, оказался наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, выросший в цене на 22,98% (26,51 руб. за кв. м). Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков стала выше на 21,19% (8590,01 руб.) и заняла вторую позицию. На третьей строчке оказалось проживание в студенческом общежитии подорожавшее на 18,68% (882,6 руб. за месяц). Поездка в Беларусь (+13,98%, 52 040,7 руб.) заняла четвертое место, а занятия на курсах иностранных языков (+8,74%, 447,63 руб. за академический час) — пятое.

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на ряд поездок. Поездка в Турцию заняла первое место (-21,25%, 65 404,39 руб.). Поездки в страны Юго-Восточной Азии стали дешевле на 17,77% (79 872,92 руб.), в страны Закавказья — на 17,73% (33 505,2 руб.), на Черноморское побережье России — на 17,16% (43 145,88 руб.), а в Египет — на 16,8% (57 311,66 руб.).

Ранее сообщалось, что на верхней строчке среди подорожавших продовольственных товаров оказались свежие помидоры, прибавившие в цене 15% (255,95 руб. за кг). Свежие огурцы, которые стали дороже на 14,17%, разместились на втором месте (223,75 руб. за кг).

На первой строчке списка подорожавших непродовольственных товаров оказалась перекись водорода, цена которой выросла за месяц на 7,96% (31,47 руб. за 100 мл). На второй позиции находятся трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, ставшие дороже на 7,84% (1637,18 руб.).

