В Калининградской области назвали самую подорожавшую услугу в октябре

Все новости по теме: Инфляция
В Калининградской области назвали самую подорожавшую услугу в октябре

В Калининградской области в октябре по сравнению с сентябрём отметили рост индекса потребительских цен по 25 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,28% до 22,98%. Снижение цен в размере от 0,07% до 21,25% зафиксировали по 27 видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте, среди подорожавших по сравнению с прошлым месяцем услуг, оказался наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, выросший в цене на 22,98% (26,51 руб. за кв. м). Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков стала выше на 21,19% (8590,01 руб.) и заняла вторую позицию. На третьей строчке оказалось проживание в студенческом общежитии подорожавшее на 18,68% (882,6 руб. за месяц). Поездка в Беларусь (+13,98%, 52 040,7 руб.) заняла четвертое место, а занятия на курсах иностранных языков (+8,74%, 447,63 руб. за академический час) — пятое.

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на ряд поездок. Поездка в Турцию заняла первое место (-21,25%, 65 404,39 руб.). Поездки в страны Юго-Восточной Азии стали дешевле на 17,77% (79 872,92 руб.), в страны Закавказья — на 17,73% (33 505,2 руб.), на Черноморское побережье России — на 17,16% (43 145,88 руб.), а в Египет — на 16,8% (57 311,66 руб.).

Ранее сообщалось, что на верхней строчке среди подорожавших продовольственных товаров оказались свежие помидоры, прибавившие в цене 15% (255,95 руб. за кг). Свежие огурцы, которые стали дороже на 14,17%, разместились на втором месте (223,75 руб. за кг).

На первой строчке списка подорожавших непродовольственных товаров оказалась перекись водорода, цена которой выросла за месяц на 7,96% (31,47 руб. за 100 мл). На второй позиции находятся трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, ставшие дороже на 7,84% (1637,18 руб.).

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter