В Калининградской области с 1 января МРОТ повышается до 28 тысяч рублей

В Калининградской области с 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы повышается до 28 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Минимальная заработная плата вырастет с 24 тыс. до 28 тыс. рублей, с 1 июля 2026 года — до 29 тыс. «Размер минимальной заработной платы установлен для работников на территории Калининградской области, за исключением сотрудников организаций, финансируемых из федерального бюджета», — говорится в сообщении.



Трехстороннее соглашение подписано между правительством региона, представителями объединений работодателей и территориальных организаций профсоюзов. Исполнять требования документа обязаны все работодатели, осуществляющие деятельность на территории региона.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 руб. С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 руб.