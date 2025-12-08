Путин допустил снижение ставки НДС в будущем

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по национальным проектам допустил возможность последующего снижения ставки налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает «Интерфакс».

«НДС-то мы подняли сейчас <...> решили при выборе всех инструментов [пополнения бюджета], что честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение — временное, конечно, я надеюсь, — но повышение», — сказал Путин.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20 до 22%. В документе предусмотрено сохранение льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС будет происходить поэтапно, согласно тексту закона. В 2026 г. показатель уменьшится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. — до 15 млн, в 2028 г. — до 10 млн руб. Министр финансов Антон Силуанов назвал налог на добавленную стоимость наиболее безболезненным. Он пояснил, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики его изменение будет незаметным.

