Иран признал, что сбил украинский Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, передает в субботу ТАСС со ссылой на агентство ISNA.



«Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан», — говорится в заявлении. Также отмечается, что «во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

В заявлении говорится о том, что «через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов». «Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны», — подчеркивается в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Крушение произошло 8 января утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых размещались американские военные. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани.