«Победу» обязали заплатить компенсацию за срыв полетов Калининград — Рим

«Победу» обязали заплатить компенсацию за срыв полетов Калининград — Рим
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд обязал заплатить авиакомпанию «Победа» по 10 тыс. рублей компенсации морального вреда двум пассажирам, которым не смогли слетать из Калининграда в Рим и обратно из-за ошибки оператора. Также компанию обязали оплатить штраф в общем размере 45,6 тыс. рублей за то, что туристам пришлось требовать потраченные на билеты деньги через суд. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

По информации ведомства, осенью 2018 года пассажиры купили у компании билеты на рейсы по маршрутам Калининград — Рим и Рим — Калининград, после чего заплатили за бронь отелей и экскурсии в Италии. В конце января 2019 года им пришло уведомление, что «Победа» аннулировала билеты пассажиров по маршруту Рим — Калининград. Путешественникам вернули деньги за несостоявшийся перелет, после чего они стали смотреть пути альтернативного возвращения. Для этого они оплатили услугу у другой авиакомпании, купив билеты из Рима в Калининград через Минск. Однако в день вылета в «Храброво» выяснилось, что на самом деле «Победа» отменила рейс из Калининграда в Рим, а до пассажиров дошла ошибочная информация. Из-за этого туристам пришлось отказаться от обратных билетов и понести убытки.

Авиакомпания выплатила калининградцам всю сумму убытков только после иска в суд, Уточняется, что общая сумма оплаченных затрат составила 71,2 тыс. рублей.

Суд постановил, что ООО «Авиакомпания «Победа» должна оплатить пассажирам компенсацию морального вреда — по 10 тыс. рублей каждому. Также компании предстоит выплатить штраф в размере 45,6 тыс. рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. На данный момент решение не вступило в законную силу.

Напомним, в конце января прошлого года комиссия Росавиации отказала авиакомпании в допуске на перелеты «Калининград — Рим». До этого рейсы «Победы» летали три раза в неделю.


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