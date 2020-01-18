В Москве проходят акции протеста против изменения Конституции РФ

В Москве начались пикеты против изменения Конституции РФ. Они проходят у здания администрации президента, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «МБХ медиа» и «Дождь».

Уточняется, что в числе участников сегодняшней акции — муниципальный депутат Илья Азар, активист «Декоммунизации» Дмитрий Энтео. Полицейские начали переписывать паспортные данные некоторых пикетчиков и фотографировать их плакаты.

Напомним, внести поправки в основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Все изменения планируется вынести на всенародное голосование.