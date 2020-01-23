На Советском проспекте встали трамваи и собирается пробка из-за ДТП (фото)

В Калининграде затруднен проезд по Советскому проспекту в сторону выезда из города из-за ДТП ,которое также заблокировало движение трамваев. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют очевидцы, в районе перехода к зданию областного УМВД на Советском проспекте столкнулись два автомобиля. При этом один автомобиль развернуло поперек трамвайных рельсов, а второй частично перекрыл проезд по крайней левой полосе проспекта. Собирается пробка.
В Калининграде затруднен проезд по Советскому проспекту в сторону выезда из города из-за ДТП ,которое также заблокировало движение трамваев. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют очевидцы, в районе перехода к зданию областного УМВД на Советском проспекте столкнулись два автомобиля. При этом один автомобиль развернуло поперек трамвайных рельсов, а второй частично перекрыл проезд по крайней левой полосе проспекта. Собирается пробка.
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