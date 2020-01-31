Полиция разыскивает калининградцев, укравших кукол на 10 тысяч рублей (видео)

ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда разыскивает Полякова Булата (может представляться Владом) Станиславовича 1986 г.р. и Гончарову Наталью Владимировну 1978 г.р. по подозрению в совершении кражи из магазина детских игрушек 24 января 2020 года, расположенного на улице Согласия областного центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как следует из материалов проверки, злоумышленники зашли в павильон и похитили куклы ЛОЛ. Пока мужчина отвлекал молодую девушку-продавца расспросами, его подельница взяла с полки товар и спрятала в сумку, после чего парочка скрылась. Ущерб превысил 10 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлены личности злоумышленников, в настоящее время ведется их поиск.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам 554-609, 8-981-463-05-58 (уголовный розыск), 554-502, 554-506 (дежурная часть) либо 02.