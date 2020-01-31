В Польше с подозрением на коронавирус госпитализированы 10 человек, 500 — под наблюдением

В Польше с подозрением на коронавирус госпитализированы 10 человек, 500 — под наблюдением
Виталий Невар / Новый Калининград
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Около 10 жителей Польши госпитализированы с подозрением на наличие коронавируса, а более 500 находятся под постоянным наблюдением санитарных служб. Об этом сообщает в пятницу Onet.pl со сылкой на заместителя министра здравоохранения республики Вальдемара Краску.

Заместитель министра обратился ко всем, кто был недавно в Китае (или имел контакт с человеком, который приехал из этой страны) и у кого температура выше 38 градусов, кашель и одышка. Он заявил, что Польша была готова режиму чрезвычайной ситуации, объявленному ВОЗ, неделю назад.

Ни одного случая коронавирусной инфекции в Польше пока не подтверждено. Но, как отметил Вальдемар Краска, «рано или поздно такой случай обязательно появится».

В пятницу, 31 января, первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в России. 

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