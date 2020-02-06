В Калининграде осудили начальника штаба, который затушил окурок о призывника

В Калининграде вынесли приговор начальнику штаба — замкомандира разведывательного артиллерийского дивизиона одной из войсковых частей. Его признали виновным в превышении полномочий с применением насилия. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 6 февраля, сообщили в пресс-службе ВСУ СК по Балтфлоту.

14 июня 2019 года майор приказал одному из призывников к утру 15 июня подготовить документацию вверенного ему подразделения. Подчиненный этого не сделал, и офицер оскорбил его, а затем затушил окурок сигареты о форменное обмундирование призывника. Потерпевший возмутился и получил от офицера удар кулаком в живот.

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил офицера к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, без лишения его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.