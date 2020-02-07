Молния на куртке спасла калининградку от ножа ревнивого сожителя

Калининградец из ревности набросился с ножом на бывшую девушку, ее спасла счастливая случайность. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в региональном УМВД.



Как отметили в ведомстве, пострадавшая пришла в квартиру молодого человека, чтобы собрать вещи и сказать ему, что уходит к другому. Экс-сожитель разозлился, начал угрожать девушке, а затем схватил со стола нож и накинулся на нее. Однако лезвие попало в молнию на куртке калининградки и сломалось, что уберегло ее от тяжелого ранения.

Приехавшие по вызову пострадавшей полицейские задержали мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.