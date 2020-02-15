Свидетель об убийстве около рынка: «Он вдоль забора идет и вперед шмаляет»

Продолжение: Погибшие в результате стрельбы были предпринимателями с Центрального рынка
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Человек, предположительно, убивший пару около рынка, был одет в черную куртку и камуфляжную шляпу. Он прицельно вел огонь в одного из убитых. Об этом «Новому Калининграду» сообщил свидетель произошедшего.

«Я потом повернул голову, смотрю, он вдоль забора идет и вперед шмаляет», — рассказал свидетель.

Убитый упал на землю после третьего или четвертого выстрела, отметил свидетель.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с содержанием камер видеонаблюдения, которые зафиксировали происшествие, после того как мужчину с женщиной застрелили, их сын бросился бежать в сторону озера. Стрелявший побежал за ним. Он пытался его догнать и палил из оружия. После того, как стрелявший попытался покончить с собой, мальчик вернулся и сидел на коленях возле матери, отметил собеседник «Нового Калининграда».

Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

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