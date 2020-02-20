СК истребовал материалы по калининградке, грозившей выкинуть внука из окна

В Калининграде Следственный комитет намерен провести проверку после инцидента с 46-летней женщиной, которая угрожала выкинуть из окна шестого этажа своего годовалого внука. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе СУ СКР.



«В региональном управлении Следственного комитета в адрес органов полиции и прокуратуры направлено ходатайство об изъятии материалов проверки из органов полиции и передачи нам для проведения последующей доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решения», — сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

Вечером среду, 19 февраля, областном центре на ул. О. Кошевого 46-летняя женщина угрожала выкинуть из окна шестого этажа своего годовалого внука. По предварительной информации, нетрезвая женщина вытащила в окно своего маленького внука и начала громко ругаться, угрожая сбросить мальчика вниз. Она обращалась к своей 22-летней дочери, которая в тот момент находилась на улице со своим 6-летним братом. Пьяная женщина требовала от дочери вернуть ей сына, затем все же ушла с ребенком в комнату.