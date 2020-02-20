СК начал проверку инцидента с бабушкой, угрожавшей выкинуть внука из окна

В Калининграде следователи СКР приняли к производству материал доследственной проверки по факту угрозы убийством малолетнему. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

«В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, изучаются условия, в которых воспитывался малолетний. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Напомним, 19 февраля на ул. О. Кошевого 46-летняя нетрезвая женщина угрожала выбросить из окна своего полуторагодовалого внука. Угрозы она адресовала своей 22-летней дочери, которая в этот момент находилась на улице со своим 6-летним братом. Через какое-то время нетрезвая горожанка успокоилась и ушла с мальчиком в комнату. Женщину задержали, оба мальчика сейчас находятся в больнице, они не пострадали.