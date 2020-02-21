Адвокат о задержании директора «Есении»: «Чистейшей воды провокация»

Защита генерального директора «Есении» Олега Мирошниченко, задержанного по обвинению в посредничестве при передаче взятки, настаивает, что в данном случае имела место провокация. Об этом «Новому Калининграду» рассказал адвокат Евгений Галактионов.



По словам адвоката, «есть такие люди», которые хотят себе забрать функции оператора погребения на территории Гурьевского района. «Они, грубо говоря, сделали через полицию провокацию. Пришли и заявили, что администрация вымогает взятку у них. Причем указывают конкретно, что это вот лицо такое-то, а этот человек вообще никакого отношения к похоронам не имел — специалист дорожного хозяйства и благоустройства. В его обязанности входило благоустройство кладбищ. Были переданы какие-то маленькие деньги Мирошниченко, а все было обставлено, как будто это взятка в 200 тыс. рублей вот этому гражданину. Это чистейшей воды провокация!», — пояснил Галактионов.

По данным адвоката, передача денег происходила не в здании горадминистрации или в офисе ритуального агентства, а в магазине. При этом сам чиновник, которому якобы полагалось передать взятку, на этой встрече не был. «При передаче денег не участвовал, и взяток никаких не получал и самое главное, категорически отрицает вообще какое-либо отношение к взяточничеству», — говорит Галактионов.

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 55-летнего предпринимателя, занимающегося оказанием ритуальных услуг, дело за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Мужчина был задержан и допрошен. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Как стало известно «Новому Калининграду», в данном случае речь идет о генеральном директоре ООО «Есения» Олеге Мирошниченко.