В Калининграде из-за взятки чиновнику задержан директор ритуального агентства «Есения»

В Калининграде из-за взятки чиновнику задержан директор ритуального агентства «Есения»
Фото — Олег Зурман, «Новый Калининград»
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Следственный комитет возбудил в отношении 55-летнего предпринимателя, занимающегося оказанием ритуальных услуг, дело за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 18 сентября 2019 года индивидуальный предприниматель выступил в качестве посредника при передаче взятки от коммерческого директора закрытого акционерного общества, занимающегося оказанием населению услуг по погребению, одному из сотрудников администрации Гурьевского городского округа. По версии следствия, денежное вознаграждение предназначалось взамен на беспрепятственную выдачу разрешений о выделении земельных участков для погребения умерших на территории кладбища «Цветковское» в поселке Цветково Гурьевского района. После получения взятки в размере 200 тыс. рублей посредник задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«В настоящее время индивидуальный предприниматель задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он отрицает. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в релизе.

Как стало известно «Новому Калининграду» из собственного источника в силовых структурах, речь идет о генеральном директоре ООО «Есения» Олеге Мирошниченко.

Как ранее писал «Новый Калининград», в начале февраля 2020 года сотрудники правоохранительных органов провели проверку в администрации коммерческого кладбища «Цветковское» в Гурьевском округе.

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