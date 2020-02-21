Директора «Есении» суд отправил под домашний арест

Генеральному директору ООО «Есения» Олегу Мирошниченко суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 19 апреля 2020 года. Как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, предпринимателю запрещено пользоваться средствами связи и отправлять почтовые отправления.

Следователь ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, Мирошниченко высказывал угрозы физической расправы в отношении свидетеля по уголовному делу и его близких. Также в материалах дела есть сведения, что обвиняемый выказывал намерение покинуть территорию Российской Федерации. У Мирошниченко, по словам следователя, есть обширный круг знакомств, в том числе и в администрации Гурьевского округа, и эти люди могут оказывать давление на свидетеля.

По словам свидетеля, к нему в дом проникли неизвестные и оставили на стене надпись «Это последнее предупреждение». В материалах дела есть заявление о незаконном проникновении в жилище. Также неизвестные порезали колеса на личном автомобиле свидетеля обвинения и подбросили на капот голову мертвой собаки.

Защита настаивала на том, что нет никаких доказательств, что заявленные обстоятельства о давлении на свидетеля как-то связаны с Олегом Мирошниченко. Также адвокат заявил, что свидетельства посторонних лиц о том, что Мирошниченко намерен покинуть Россию, тоже требуют верификации. Адвокат Евгений Галактионов ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Его поддержала прокурор.

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 55-летнего предпринимателя, занимающегося оказанием ритуальных услуг, дело за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Мужчина был задержан и допрошен. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Как стало известно «Новому Калининграду», в данном случае речь идет о генеральном директоре ООО «Есения» Олеге Мирошниченко.

Адвокат обвиняемого предпринимателя настаивает, что, в случае с якобы готовящейся передачей взятки и фактом получения денег имела место провокация.