«СтройСипДом39» обязали выплатить более 4 млн за плохо построенный дом

Суд обязал компанию «СтройСипДом39» в Калининграде выплатить свыше 4 млн рублей за дом, построенный с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



По данным ведомства, в марте 2016 года за услугами в организацию обратилась женщина, которая позже заключила с компанией договор на возведение сип-панельного двухэтажного жилого дома площадью 180 м². Сообщается, что горожанка успела оплатить его полную стоимость в размере 1 754 840 рублей. Однако в процессе строительства организация не согласовывала с ней порядок работ, не вызывала на осмотр фундамента и скрытых работ, а также не предоставляла нужной строительной документации. После завершения работ дом хозяйке передали фактически, а не по необходимому акту приема.

Через год после заселения выяснилось, что при строители дома допустили определенные нарушения, из-за которых по стенам жилища пошли трещины, перекрытия стали деформироваться, дверные проемы и корпусная мебель покосились. Кроме того, на фасаде дома стала осыпаться декоративная штукатурка. Женщина обратилась к экспертам, которые также подтвердили, что дальнейшее проживание в доме является небезопасным.

Ленинградский районный суд взыскал с ООО «СтройСипДом39» убытки в размере 2 849 176 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф — 1 439 588 рублей и расходы на оплату государственной пошлины в размере 9 545 рублей. Ответчик не согласился с решением суда и попытался обжаловать его в апелляционном суде. Судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение уже вступило в законную силу.