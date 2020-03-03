В Калининграде окончательно оправдали боксера, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса»

В Калининграде окончательно оправдали боксера, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса»
Владимир Иванов во время проверки показаний на месте преступления. Фото — региональное управление Следственного комитета
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Калининградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда об оправдании боксера Владимира Иванова, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса». Об этом во вторник, 3 марта, «Новому Калининграду» сообщил адвокат Сергей Абдурахманов.

«Сегодня состоялось заседание Калининградского областного суда, который рассматривал апелляционное представление гособвинителя на предмет отмены оправдательного приговора. Представление прокурора оставили без удовлетворения, а оправдательный приговор суда сегодня вступил в силу», — рассказал Абдурахманов.

По информации, содержащейся в картотеке Центрального районного суда, 1 ноябре 2019 года Центральный районный суд оправдал Иванова по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 11 УК РФ (нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть человека). 

В июле 2019 года Калининградский областной суд отменил приговор боксеру Владимиру Иванову, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса». Дело возвращено прокурору. Ранее Центральный районный суд назначил Иванову 8 месяцев ограничения свободы и отпустил из-под стражи.

По делу о гибели 25-летнего Максима Дудина у кафе «Макдоналдс» прошли уже два судебных процесса. В ходе первого, в сентябре 2017 года, суд приговорил Владимира Иванова (его обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть человека — часть 4 статьи 111 УК РФ) к 9 годам лишения свободы. Калининградский областной суд этот приговор отменил, а дело направили на новое рассмотрение — другому судье. Сам Владимир Иванов вышел на свободу

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В конце мая 2018 года, в ходе второго процесса Центральный районный суд пришел к выводу, что вина Иванова по части 4 статьи 111 УК РФ не доказана. На этот раз боксера признали виновным по ч. 1 статьи 114 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Именно на такой трактовке своих действий Владимир Иванов и его защита настаивали в ходе обоих процессов. Боксеру назначили 8 месяцев ограничения свободы, а наказание сочли отбытым, так как он чуть больше пяти месяцев провел под стражей в СИЗО. 

Этот приговор был также обжалован. В Калининградском областном суде состоялись три заседания по делу Владимира Иванова. Второй, более мягкий приговор также не устоял в апелляции. Во вторник, 31 июля, его отменили, а дело вернули прокурору.

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